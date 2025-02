Eudoro afirma que objetivo do PSB é reeleger Elmano e Cid em 2026

Presidente do PSB no Ceará diz que, além de reeleger Lula e Alckmin, partido trabalha para a reeleição do governador e do senador no Ceará

Presidente Estadual do PSB no Ceará, Eudoro Santana afirmou que os objetivos do partido em 2026 são a reeleição do presidente Lula (PT) e do vice Geraldo Alckmin (PSB), em nível nacional, e do governador Elmano de Freitas (PT) e do senador Cid Gomes (PSB), no Ceará.

"É fundamental que o conjunto dos partidos do campo progressista no Ceará, como no Brasil, estejam fortalecidos, unidos, trabalhando para fortalecer o projeto do Brasil, primeiro com Lula e Alckmin na presidência e vice-presidência da República. Um projeto que objetiva diminuir as desigualdades, diminuir as injustiças, portanto é fundamental que estejamos juntos", destacou durante evento de filiação de deputados estaduais ao PSB.