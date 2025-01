Entenda esquema de compra de votos que tem como investigado Júnior Mano, que reassumiu mandato

Deputado federal Junior Mano (PSB-CE) / Crédito: Divulgação/Câmara

O deputado federal Júnior Mano (PSB) voltou à Câmara dos Deputados tendo contra si inquérito da Polícia Federal que o aponta como tendo 'papel central' em esquema de manipulação das eleições 2024, tanto por meio de compra de votos, quanto pelo direcionamento de recursos públicos desviados de empresas controladas pelo grupo criminoso. Por ser parlamentar e, assim, ter prerrogativa de foro privilegiado, a competência para a condução das investigações é do Supremo Tribunal Federal (STF), onde o caso tramita — de forma sigilosa — pelo ministro Gilmar Mendes.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O esquema é o mesmo envolvendo o prefeito eleito de Choró, Bebeto Queiroz (PSB), que foi impedido de tomar posse e se encontra foragido, com prisão preventiva decretada.

Foro privilegiado de parlamentar fez com que inquérito fosse repassado ao Supremo Crédito: Justiça Eleitoral Bebeto foi preso em 23 de novembro em operação do Ministério Público Estadual (MPCE) que investiga supostos atos ilícitos em contratos de abastecimentos de veículos da Prefeitura de Choró. Ele foi solto dez dias depois, mas teve a prisão preventiva decretada novamente por ocasião da operação da PF contra os crimes que teriam sido cometidos durante as eleições municipais. Está foragido desde então. Contra Bebeto, o Ministério Público Eleitoral (MPE) ingressou, no último dia 17 de dezembro, com Ação de Investigação Judicial Eleitoral (Aije). Nesta ação, também é alvo a irmã dele, Cleidiane de Queiroz Pereira, apontada como operadora financeira dos supostos esquemas do prefeito eleito.

Deputado citado em depoimento O nome de Júnior Mano foi inicialmente citado pela então prefeita de Canindé, Rozário Ximenes (Republicanos), em depoimento espontâneo ao Ministério Público Eleitoral (MPE), prestado ainda em setembro de 2024, durante o período eleitoral. Nele, Rozário afirma ter recebido 'insultos e ameaças' por parte de Bebeto, além de ligações para vereadores da cidade oferecendo grandes quantias em dinheiro e afirmando que iria colocá-la 'para correr'. Afirma ainda que Bebeto seria financiador da campanha de Professor Jardel (PSB), que posteriormente acabou eleito prefeito da cidade (vencendo Kledeon Paulino, apoiado por Rozário), em outubro de 2024. Rozário afirma que esquema envolve pelo menos 51 prefeituras do Estado do Ceará, e que Bebeto atua juntamente com o deputado federal Júnior Mano, que concederia emendas parlamentares. "O deputado concede as emendas, manda para ele (Bebeto) e ele lava", afirmou a ex-prefeita. "A lavagem consiste em contatar o gestor, oferecendo como exemplo um milhão com retorno de quinze por cento para ele".

A agora ex-prefeita cita ainda cerca de 10 empresas que seriam utilizadas no esquema, por vezes em nome de 'laranjas'. Como ainda não há comprovação de que o valores foram, de fato, encaminhados, O POVO opta por não divulgar quais seriam essas cidades. Segundo relatório da Polícia Militar do Ceará, as ameaças enviadas por áudio para Rozário Ximenes, partiram do celular de Francisca Naiane Cavalcante Oliveira, apontada como uma das principais traficantes de drogas da região de Targinos, distrito de Canindé, e que teria "participado ativamente da campanha do professor Jardel, inclusive como dirigente de um 'comitê' que funciona naquela localidade". Investigação aponta aliados envolvidos Além do depoimento de Rozário, a investigação contra Bebeto se deu também a partir de uma apreensão de quase R$ 600 mil com um policial militar que trabalharia para ele. O acusado não soube explicar a origem do dinheiro, mas apontou que um colega havia pedido para que ele transportasse o montante a uma empresa, a MK Serviços em Construção e Transporte Escolar Eireli, cujo proprietário é Mauricio Gomes Coelho. A PF, porém, encontrou indícios de que Maurício seria apenas um “testa de ferro” e que o empreendimento, na verdade, é de Bebeto.

Documentos da Receita Federal mostram que, até 2020, Maurício tinha vínculo empregatício com uma empresa de segurança privada, na qual ele era cadastrado como segurança e tinha como remuneração média R$ 2.418,77. Apesar disso, a MK Serviços em Construção e Transporte Escolar Eireli possui R$ 8,5 milhões de capital social, tendo dezembro de 2019 como o início de suas atividades. A empresa realizou contratos com inúmeras prefeituras municipais, em um valor total de R$ 318.927.729,42. Listagem de municípios e valores de contratos com a MK Crédito: FICCO/CE