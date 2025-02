Cid Gomes: "Se o PSB tiver uma vaga, meu candidato a senador é Júnior Mano"

O senador Cid Gomes (PSB) afirmou que, caso o partido tenha uma vaga para disputar o Senador em 2026, seu candidato seria o deputado federal Júnior Mano (PSB). Em discurso descontraído durante evento do partido, na manhã desta sexta-feira, 7, em Fortaleza, o ex-governador do Ceará foi saudando os presentes e acrescentando informações sobre os citados.

Durante os cumprimentos de sua fala aos colegas de partido, Cid Gomes fez conjecturas para possível candidaturas do PSB para 2026. Adiantou que acredita que o atual presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, o deputado estadual Romeu Aldigueri, será candidato a federal, afirmando que acredita que atinja cerca de 180 mil votos.

Além dos deputados estaduais do partido que serão candidatos à reeleição, já que o PSB passou de inexistente à maior bancada da Assembleia, Gomes lembrou de outros nomes, como do ex-deputado Leonardo Araújo, que deverão disputar nova vaga na Alece.

Sem pretensões

Cid falou que tem se dedicado bastante ao PSB e que quer dar sua contribuição como militante do partido. "As pessoas perguntam 'Cid, o que você quer ser?'. Eu não quero ser nada! Eu já fui muito mais do que pedi a Deus, o que eu quero é que o meu partido, no Brasil eu posso contribuir pouco, mas no Ceará, que seja um partido grande, que oferecer uma alternativa para o povo cearense", concluiu.



Com informações do repórter Guilherme Gonsalves