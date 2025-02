Cid defende Júnior Mano, investigado por compra de votos: "Acusação sem provas"

Júnior Mano é o único deputado federal do PSB no Ceará, partido que tem Cid como maior liderança no Estado / Crédito: Reprodução/Instagram - Fernanda Barros/O POVO

Principal nome do PSB cearense, o senador Cid Gomes defendeu o único deputado federal hoje do partido no Estado, Júnior Mano, acusado de participação em esquema de compra de votos. "É uma denúncia entre aspas, não é da Polícia Federal, é da ex-prefeita de Canindé, que foi derrotada por um grupo político, por um partido, que é o meu partido, que é o partido agora do Júnior Mano, e é natural que ela tenha queixas, né?", afirmou, em referência a Rozário Ximenes (Republicanos).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora "Inclusive, eu fui ver a denúncia, quer dizer, a denúncia dela, o depoimento dela. Ela fala até o nome dele errado, ela fala assim: 'Júnior Elmano'. Uma pessoa que foi derrotada na eleição e que resolveu jogar farinha no ventilador, né? E é natural, eu não acho natural que ela faça, cometa leviandades, faça acusações sem provas, e pode ter certeza que acusações sem provas, há", completou o ex-governador do Estado, em conversa com o repórter João Paulo Biage, correspondente do O POVO em Brasília.

Cid reclamou do vazamento de informações da investigação hoje no Supremo Tribunal Federal (STF), que está em sigilo de Justiça. Ele disse ter tido acesso ao teor da denúncia, e que não há nada que incrimine o deputado. LEIA MAIS: Entenda esquema de compra de votos que tem como investigado Júnior Mano, que reassumiu mandato Eleição de Canindé Segundo o senador, a acusação da ex-prefeita, que deu origem à investigação, é bastante vazia.

Irregularidades Cid afirma que, durante a campanha em Canindé, surgiu uma denúncia envolvendo Rozário e o candidato dela. "Ao longo da campanha, surgiu foi uma denúncia com gravação de parentes da prefeita negociando comissão e verba para o município. E isso foi o que aconteceu de fato. Aí ela resolveu inverter o jogo, né? E já eu já fui vítima disso uma vez. Então ela pegou, procurou o promotor e disse: 'Olha, o Elmano Júnior, não sei o quê, não sei o quê, tal'. Pronto, isso aí deu uma margem à investigação", afirmou. Bebeto Queiroz e Júnior Mano Quanto a Bebeto Queiroz (PSB), também do PSB, que foi eleito prefeito de Choró e estaria envolvido na denúncia de compra de votos, Cid disse não ter elementos para falar do caso.