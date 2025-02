Cid cogita concorrer a deputado e diz que foco em 2026 é crescer o PSB e reeleger Elmano

Cid Gomes diz que meta maior é trabalhar para fazer crescer a bancada federal do PSB em 2026 / Crédito: FERNANDA BARROS

O senador Cid Gomes (PSB-CE) não descarta ser candidato a deputado federal em 2026. Após negar intenção de tentar ser novamente governador do Ceará, além de dizer que sequer pretende concorrer a uma reeleição no Senado, Cid afirmou que a meta principal será ajudar no crescimento da bancada do PSB, além de ajudar na reeleição do governador Elmano de Freitas (PT). "Nessa questão federal, eu coloco como prioridade ampliar a nossa bancada de deputados federais. Então, isso para mim é prioridade. Se em nome disso, for necessário que eu, eventualmente, abra a mão de uma candidatura, né? Eu abrirei com maior prazer. Se for necessário, para ampliar a bancada, que eu seja candidato a deputado federal, posso cogitar", afirmou ao repórter João Paulo Biage, correspondente do O POVO em Brasília.

"Mais do que pedi a Deus" Cid afirma que se sente um homem realizado com sua trajetória política, o que o faz não ter mais projetos pessoais definidos. "Eu prefiro colocar o projeto do partido à frente e como prioridade de que qualquer projeto meu, pessoal. Eu já fui muito mais do que pedi a Deus. Meu sonho, quando criança, era ser prefeito da minha cidade. Já fui prefeito da minha cidade duas vezes. Fui deputado estadual duas vezes. Fui presidente da Assembleia Legislativa. Fui governador do estado duas vezes. Sou senador da República. Então, isso é muito mais, sinceramente, do que eu pedi a Deus. E, portanto, eu sou um homem realizado, não tenho ambições pessoais. Eu tenho hoje um sentido de compromisso por gratidão, por reconhecimento a todas as oportunidades que o povo cearense já me deu, de trabalhar ideias e projetos que eu acredito, né?", explica. Reeleição de Elmano Questionado se será coordenador da campanha de reeleição de Elmano, como se tem cogitado, o senador brincou. "Como coordenador de campanha, ele que escolhe, né? E ninguém se oferece para isso, não. É ele que escolhe, deve escolher a pessoa de sua confiança", pontua, afirmando estar cedo ainda para essa discussão. "Enfim, está muito cedo, nem ele quer falar, eu acho que é muito razoável isso. As pessoas elegeram, foi para ele fazer um bom governo", explica.

Gestão Elmano Para Cid, as dificuldades encontradas por Elmano são naturais até aqui, não tirando o otimismo do senador para a eleição de 2026. "É natural que no início o governo enfrente dificuldades, mas eu tenho certeza que é um governo, pelas bases que fez ao longo desses dois anos, que tem tudo para alcançar um grande reconhecimento do povo. E para mim o projeto principal é a reeleição dele. Certo?", afirma; Candidaturas alinhadas e projeto coletivo Para o ex-governador, as candidaturas ao Senado devem estar alinhadas em função de um projeto político. "Eu acho que as missões das candidatura para o Senado devem acontecer em função desse projeto, uma chapa que possa ajudar a reeleição do Elmano, e não atrapalhar, puxar para trás, criar dificuldade. Então, eu acho que todos devem ter o desprendimento. E eu quero começar dando um exemplo. Eu sou o primeiro a demonstrar um gesto de desprendimento de que estarei colocando como primeira preocupação a reeleição do governador", afirma. O senador sabe que há dois pré-candidatos ao Senado em 2026, pelo Ceará, os deputados federais José Guimarães (PT) e Eunício Oliveira (MDB). Ele afirma que está dando o próprio exemplo não se colocando como pré-candidato a nada.