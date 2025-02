Junior Mano diz que será candidato ao Senado "se for da vontade do povo"

O deputado federal Júnior Mano (PSB) se disse surpreso e lisonjeado com a declaração pública de Cid Gomes (PSB) de apoio a ele para ser o candidato ao Senado Federal em 2026. Ele disse que a discussão será feita no futuro, mas confirmou o desejo de disputar uma das duas vagas.

"Surpresa aqui na filiação a fala do senador Cid. Uma referência grande na política nacional e fico lisonjeado. Mas trabalhando ainda muito forte pelo meu mandato pelos 184 municípios mais o Estado do Ceará. Em 2026 estaremos discutindo realmente esses projetos para o futuro político", disse nesta sexta-feira, 7, ao O POVO no ato de filiação de deputados estaduais ao PSB.