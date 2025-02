PSB recebe deputados do PDT e passa de inexistente a maior bancada da Alece

Em 2024, Cid Gomes já havia migrado do PDT para o PSB / Crédito: FÁBIO LIMA

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Antes da eleição do ano passado, Evandro Leitão (PT) já havia deixado o PDT e se filiado ao Partido dos Trabalhadores, sigla pela qual foi eleito prefeito de Fortaleza. Com a saída de Leitão da Alece, onde era presidente, o então suplente Bruno Pedrosa assumiu o mandato efetivo de deputado estadual.

Outro possível destino do deputado poderia ser o PT, mas os petistas na Alece também desconhecem se esse será o caminho tomado pelo parlamentar. Não vai ao PSB Um hoje pedetista que não irá ao PSB é Oriel Nunes Filho. Licenciado do mandato para assumir a Secretaria de Pesca e Aquicultura do Estado, Oriel irá para o Partido dos Trabalhadores. Maior bancada Apesar da dupla citada acima, após o evento desta sexta o PSB passará a ter a maior bancada da Alece, inclusive tendo o presidente Romeu Aldigueri como afiliado. Além dele, dentre os deputados eleitos diretamente, irão também Guilherme Landim, Jeová Mota, Lia Gomes, Marcos Sobreira, Osmar Baquit, Salmito Filho e Sérgio Aguiar.

Com Lia Gomes, Osmar Baquit e Oriel Filho licenciados para assumirem pastas no Governo do Estado e Prefeitura de Fortaleza, outros três pedetistas estão com mandato em exercício e também irão ao PSB: Antônio Granja, Guilherme Bismarck e Tin Gomes. Alguns parlamentares retornam ao PSB, como o caso de Sérgio Aguiar, que lembra que a saída ocorreu quando, apesar de parte do partido optar por apoiar a reeleição da presidente Dilma Rousseff (PT), a sigla optou por lançar a candidatura de Eduardo Campos à Presidência. Ex-líder do PDT na Alece, Guilherme Landim disse estar muito à vontade para retornar ao PSB, partido pelo qual foi eleito prefeito de Brejo Santo e onde o pai, o ex-deputado Wellington Landim, concorreu ao Governo do Estado em 2002, tendo Eudoro Santana como candidato a senador, hoje presidente estadual do partido.

Mais uma afiliada Um nome surgido de última hora é o da deputada estadual Marta Gonçalves, hoje no Partido Liberal (PL). Esposa do ex-prefeito do Eusébio, Acilon Gonçalves (sem partido) e mãe do prefeito de Aquiraz, Bruno Gonçalves (PRD), Marta deve deixar também o PL, como fizeram os dois anteriormente, mas tendo como destino o PSB. Evento de filiação Na manhã desta sexta, o PSB promove na Assembleia Legislativa um grande evento para marcar a filiação dos deputados estaduais. A cerimônia contará com a presença do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), do presidente nacional do partido, Carlos Siqueira, além do senador Cid Gomes e do presidente estadual, Eudoro Santana. Marcando a aliança entre PT e PSB, o governador Elmano de Freitas (PT) também teve presença confirmada no evento.