Marcel Colares, da base de Evandro, será líder do PDT na Câmara de Fortaleza

"Estou muito honrado em poder representar uma bancada tão forte e comprometida com o desenvolvimento da nossa cidade (...) Juntos, vamos trabalhar para fortalecer as políticas públicas que promovam o bem-estar da população fortalezense, buscando sempre a transparência, o diálogo e o progresso para todos", disse o pedetista em postagem nas suas redes sociais nesta quinta-feira, 30.

O vereador de primeiro mandato, Marcel Colares (PDT), foi escolhido como líder do PDT na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor). Com oito parlamentares eleitos, a sigla é a maior bancada na Casa na atual legislatura.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Marcel é filho do deputado estadual Fernando Hugo (PSD) e irmão do ex-vereador e ex-secretário da gestão do ex-prefeito José Sarto (PDT), Renan Colares (PDT). Ele foi eleito com 15.259 votos, sendo o sétimo mais votado no pleito de 2024 e o segundo entre membros do PDT.