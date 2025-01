Ex-líder de Sarto é nomeado por Evandro para cargo na Seinfra

Iraguassú Filho (PDT), ex-líder do Sarto, foi nomeado por Evandro Leitão (PT) para cargo na Prefeitura de Fortaleza / Crédito: Reprodução/Instagram: @iraguassufilho

O prefeito Evandro Leitão (PT) nomeou o ex-vereador Iraguassú Filho (PDT) para o cargo de secretário-executivo da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) de Fortaleza. A oficialização consta no Diário Oficial da quarta-feira, 15. Iraguassú foi líder do ex-prefeito José Sarto (PDT) no último ano de mandato na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor). No início da gestão, ele presidiu a Fundação da Criança e da Família Cidadã (Funci). Nas eleições de 2024, o parlamentar não conseguiu se reeleger e ficou na sexta suplência do PDT.