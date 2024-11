Seis dos oito vereadores eleitos do PDT serão base de Evandro Leitão

Após impasse nas eleições para prefeito de Fortaleza, seis dos oito vereadores do PDT integrarão a base de Evandro Leitão (PT) na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor). Dentre eles, estão quatro que apoiaram André Fernandes (PL) no segundo turno; Gardel Rolim, atual presidente da Casa, Kátia Rodrigues, Marcel Colares e Paulo Martins, que hoje integram o Governo de José Sarto (PDT).

Em matéria do dia 14 de novembro, O POVO apurou que o prefeito eleito já havia se encontrado com parlamentares do PDT e um entendimento para ser situação estava bastante encaminhado. No sábado, 23, Evandro confirmou a informação.