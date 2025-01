Comissões Câmara de Fortaleza: Psol assume Meio Ambiente e Direitos Humanos; PT fica com Educação

Além dessas comissões, já foram definidos os presidentes da CCJ e de Orçamento. PT deve ainda comandar as comissões de Cultura e Saúde

O vereador Gabriel Aguiar (Psol), conhecido como Gabriel Biologia, assumirá a presidência da Comissão de Meio Ambiente da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor). Já a que trata de Direitos Humanos seguirá sob o comando da vereadora Adriana Gerônimo (Psol). Enquanto a Comissão de Educação ficará com Professora Adriana Almeida (PT).

Os nomes foram confirmados pelo presidente do Legislativo municipal, Leo Couto (PSB), em entrevista coletiva nessa segunda-feira, 28, durante cerimônia de reinauguração da sede do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE).