Prefeitura busca empréstimo externo para quitar dívidas de Sarto, diz Evandro

Prefeitura de Fortaleza deve buscar empréstimos internacionais com instituições de fomento para amortizar dívida interna e operar com juros mais baixos

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), afirmou que vai buscar um empréstimo internacional com instituições de fomento para amortizar dívidas e operar com taxas de juros mais baixas. Os débitos foram deixados pela antiga gestão de José Sarto (PDT), segundo o petista.

"A gestão anterior contraiu empréstimos com instituições nacionais, com juros altos — de 12%, 13%, 14% (ao ano), enquanto existem operações externas com juros de 3%, 4%. Nossa intenção é contrair empréstimo internacional com instituições de fomento para amortizar a dívida interna e operar com taxas de juros bem menores", detalhou.