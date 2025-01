Evandro admite enviar projetos à Câmara para revogar extinções já sancionadas de áreas verdes

"Temos de sair dos discursos políticos para as práticas", disse o prefeito na 1ª Conferência Municipal de Meio Ambiente de Fortaleza

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), admitiu nesta sexta-feira, 24, a possibilidade de enviar projetos para a Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) a fim de revogar a sanção que permite a extinção de áreas verdes, aprovadas no fim de 2024 na gestão de José Sarto (PDT).

O petista participou da 1ª Conferência Municipal de Meio Ambiente de Fortaleza, no auditório da Escola Superior do Parlamento Cearense (Unipace), Com o tema "Emergência Climática: O Desafio da Transformação Ecológica e afirmou que o meio ambiente será prioridade em sua gestão.