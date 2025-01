Bloco de oposição a Evandro reúne vereadores aliados de Bolsonaro e Sarto

Vereadores de Fortaleza que fazem oposição à gestão Evandro Leitão (PT) lançarão um bloco de oposição na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) . Ao todo, o bloco será composto por 9 parlamentares de quatro partidos, com nomes do PL, do União Brasil, do PSDB e do PDT. A casa tem 43 vereadores.

Já o PDT, que teve a candidatura do então prefeito José Sarto (PDT), se dividiu. A sigla do agora ex-prefeito elegeu oito parlamentares, mas seis deles aderiram à base de Evandro. Os dois nomes que aderiram à oposição o fazem por razões próprias.

Jânio Henrique é estreante na Câmara e irmão do deputado estadual Antônio Henrique (PDT), que compõe grupo do ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT), outro nome que faz oposição ao PT tanto em nível municipal quanto estadual, e de Sarto. Já PP Cell esteve na base de Sarto no ano passado.

Já o vereador Soldado Noélio é do grupo de Capitão Wagner (União Brasil), outro ator da oposição ao PT no Estado. O vereador Jorge Pinheiro é filiado ao PSDB, partido que esteve com Sarto no pleito de 2024, e que agora vai para a oposição em Fortaleza.