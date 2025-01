Evandro vai reduzir o próprio salário, o da vice-prefeita e dos secretários municipais

Prefeito de FortalezEvandro Leitão Prefeito Evandro Leitão (PT) na primeira reunião com seus secretários, no Paço Municipal. / Crédito: Lorena Louise/Especial para O POVO

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), anunciará a redução dos valores do próprio salário, do salário da vice-prefeita Gabriella Aguiar (PSD) e do salário do secretários da própria gestão. O percentual de redução ainda não foi publicizado. A medida faz parte de um pacote de reestruturação da Prefeitura de Fortaleza, anunciada por Evandro em coletiva de imprensa, realizada na semana passada, no Paço Municipal. Uma nova coletiva está prevista para ocorrer nesta quarta-feira, 15, quando Leitão deve esmiuçar o plano de reestruturação e dar mais detalhes.

Dados do portal da transparência da Prefeitura de Fortaleza mostram que, atualmente, o salário do prefeito pode chegar a R$ 28,6 mil em valores brutos. Já o salário do vice chega a R$ 25,7 mil no bruto; enquanto o valor bruto do salário de secretários chega a R$ 22,3 mil.