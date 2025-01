Câmara de Fortaleza cria equipes de trabalho para avaliar mudança de sede e modernização

O presidente da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), o vereador Léo Couto (PSB) / Crédito: FCO FONTENELE

Em dois atos publicados no Diário Oficial do Município, na última sexta-feira, 24, a Mesa Diretora da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) criou equipes de trabalho com o objetivos de acompanhar a concepção e execução do projeto da nova sede administrativa da Casa, além de modernizar a estrutura física e organizacional da Câmara. Nova sede O ato da Mesa de número 3 estabelece a criação de uma equipe responsável pelo acompanhamento da concepção e execução da nova sede administrativa da Câmara.

Segundo o ato, a mudança para um novo prédio é vista como uma necessidade urgente, diante das limitações do atual espaço, que não comportaria adequadamente os gabinetes, instalações e acessibilidade.

Proposta de modernização Já o ato da Mesa de número 4 institui uma equipe destinada à elaboração de propostas de modernização da estrutura organizacional e de pessoal da Câmara Municipal. O objetivo é aprimorar a eficiência operacional, tornando os processos mais ágeis e eficazes, e, consequentemente, melhorar a prestação de serviços à população. A equipe deverá realizar um levantamento detalhado da estrutura atual, identificar pontos de melhoria, desenvolver propostas baseadas em boas práticas administrativas e coordenar a implementação das mudanças. Assim como a equipe do ato números 3, esta também terá prazo até dezembro de 2026 e deverá apresentar relatórios sobre o andamento e conclusões de suas atividades.