Presidente do PDT se reúne com Gardel e vereadores da sigla na busca por apoio a Evandro

Vereadores do PDT e presidente nacional da sigla se reuniram nesta quinta-feira, 31 Crédito: Reprodução/ Instagram Gardel Rolim

A sala da presidência da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), na manhã desta quinta-feira, 31, teve bastante movimentação com reuniões importantes com o presidente da Casa, o vereador Gardel Rolim (PDT). O mais esperado foi André Figueiredo (PDT). O presidente interino do PDT conversou com Gardel por cerca de 40 minutos sobre uma reaproximação da bancada brizolista com o prefeito eleito Evandro Leitão (PT). Figueiredo se colocou como interlocutor entre as parte e considerou um bom começo. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O encontro teve a presença também das vereadoras reeleitas, Ana do Aracape (Avante) e Kátia Rodrigues (PDT) e o também pedetista vereador eleito Marcel Colares, bem como os parlamentares que não conseguiram reeleição Raimundo Filho e Didi Mangueira, ambos também do PDT.