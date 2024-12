Evandro define Hélio Leitão, ex-presidente da OAB, como procurador-geral do Município

Advogado já trabalha com o prefeito eleito na Assembleia Legislativa

O advogado Hélio Leitão foi escolhido pelo prefeito eleito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), para procurador-geral do Município. Ele integra a equipe de transição.

Hélio é ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil no Ceará (OAB-CE) e atualmente conselheiro federal da ordem. É casado com Christiane Leitão, eleita este ano presidente da OAB Ceará.