Futura secretária da Saúde de Fortaleza, Socorro Martins se desfilia do PSDB em Santa Quitéria

Anunciada secretária da Saúde de Fortaleza na gestão Evandro Leitão (PT), Socorro Martins pediu desfiliação do PSDB no município de Santa Quitéria. A médica era a presidente municipal do partido.

Em nota, o diretório estadual tucano reforçou que mantém posicionamento de oposição ao Partido dos Trabalhadores, ao qual o prefeito eleito de Fortaleza faz parte.