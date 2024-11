Christiane Leitão é eleita presidente da OAB-CE; a primeira mulher a ocupar o cargo em 91 anos

A chapa "Pela OAB, por você", venceu a eleição para a diretoria da Ordem dos Advogados do Brasil, secção Ceará (OAB-CE) nesta terça-feira, 19. Christiane Leitão foi eleita presidente da OAB-CE , derrotando Fábio Timbó, da chapa “Reconecta OAB”. Antes mesmo do fim da apuração, com a vantagem aberta, o ex-presidente da OAB-CE, Hélio Leitão, marido de Christiane, fazia discurso em tom de comemoraçao.

Fábio Timbó

Cabeça da chapa “Reconecta OAB-Aliança pela Advocacia”, Fábio Timbó foi oposição à atual gestão. Ele é formado pela Universidade de Fortaleza (Unifor) e atua na advocacia há 24 anos. É especializado em direito e processo penal e em 2012, foi líder do movimento "Justiça Já", que reivindicou a presença física de juristas do Interior nas comarcas e nos fóruns.

Durante campanha, em entrevista ao O POVO, Fábio Timbó prometeu defender uma OAB apartidária, sem interferência do governo e sem ligações de gestores com o Poder Judiciário ou gestores da OAB com familiares no Poder Judiciário.

Com informações de Júlia Duarte