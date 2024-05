Veja quem são os novos secretários do Governo Elmano após mudanças na gestão

Crédito: Divulgação/Governo do Ceará, Reprodução/Site da Prefeitura de Caucaia, Reprodução/Site do Governo do Ceará

As mudanças também inserem nomes vinculados a figuras políticas próximas de Elmano. Dentre os novos comandantes da gestão estadual está Hélio Winston , irmão do presidente da Assembleia Legislativa e pré-candidato à Prefeitura, Evandro Leitão (PT). Ele assume a Secretaria da Infraestrutura.

Órgãos vinculados ao Governo do Estado também sofreram alterações: Superintendência de Obras Públicas (SOP), Zona de Processamento e Exportação (ZPE) e Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará (Etice).

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT) anunciou a mudança de nove secretários e gestores de órgãos estratégicos nesta segunda-feira, 27 . Entre as mudanças, áreas centrais do Governo como Segurança Pública , Cultura, Infraesturura e Planejamento.

Roberto Sá já foi secretário de Segurança dos Estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, além de subsecretário de Planejamento e Integração Operacional do Rio. Também foi oficial da Polícia Militar do RJ, onde especializou-se em diversos cursos, sendo o primeiro colocado no Curso de Operações Especiais do BOPE, onde serviu e foi instrutor, e no Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais.

Secretaria do Planejamento e Gestão: assume como titular Alexandre Cialdini

Auditor fiscal da Receita Estadual, Cialdini comandou a Secretaria Municipal de Governo de Caucaia. Lá, também foi titular da Secretaria de Finanças, Planejamento e Orçamento (Sefin). Antes, tinha encabeçado as finanças de Eusébio (janeiro de 2021 a março de 2023), tendo ocupado cargo semelhante nas prefeituras de Fortaleza e de São Bernardo do Campo (SP).

Teve presença cativa em Fortaleza como secretário das Finanças de Luizianne Lins (PT) na Capital. Ele foi colega de secretariado de Elmano, que comandou a Educação.

É graduado em Ciências Econômicas pela Universidade de Fortaleza, com especialização em Políticas Fiscais pela Comissão Econômica para a América Latina e Caribe (Cepal) e em Gestão de Finanças Públicas pela Fundação Getúlio Vargas. É mestre em Economia pela Universidade Federal do Ceará e em Planificação Territorial e Desenvolvimento Regional pela Universidade de Barcelona. Em 2020, tornou-se doutor pela Universidade de Lisboa.

Secretaria da Infraestrutura: assume como titular Hélio Winston

Hélio Winston Leitão possui graduação em Direito e pós-graduação em Processo Civil, ambas pela Universidade de Fortaleza (Unifor). Tem experiência na área de Direito Público, com ênfase em Direito Administrativo.

É ex-conselheiro do Conselho Universitário (Consuni) da Universidade Federal do Ceará (UFC) e ex-presidente da Associação dos Advogados do Estado do Ceará (AACE). Na Ordem dos Advogados do Brasil (Seção Ceará), foi presidente da Comissão de Defesa e Assistência dos Advogados e, também, diretor-tesoureiro da Caixa de Assistência dos Advogados do Ceará (Caace).

Ele presidiu a Agência Reguladora do Estado do Ceará (Arce) por sete anos (2017 a 2019; e 2021 a 2024) e tinha sido indicado, em abril, como presidente da Zona de Processamento de Exportação (ZPE) do Ceará.