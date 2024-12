Helena Barbosa é nova titular da Secretaria de Cultura de Fortaleza

Helena Barbosa é gestora cultural, produtora e pesquisadora, graduada em Ciências Sociais (UFC) com pesquisa nas áreas da Antropologia Visual, Cultural e Política; Especialista em Gestão Cultural Contemporânea.

Na gestão pública, Helena foi coordenadora dos Pontos de Cultura na Secult Ceará (2013), gerente de Ação Cultural no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (2017), Diretora de Formação e Criação no Instituto Ecoa (2019), assessora do Gabinete da Secult Ceará (2021) e gestora executiva no Centro Cultural Porto Dragão, equipamento da Secult Ceará, gerido em parceria com o Instituto Dragão do Mar (IDM).