Executiva na Casa Civil de Elmano, Denise Carrá será secretária do Turismo de Evandro

A secretária do Turismo de Fortaleza na gestão do prefeito eleito Evandro Leitão (PT) será Denise Carrá. Ela é a atual secretária executiva de Comunicação, Publicidade e Eventos da Casa Civil do governo Elmano de Freitas (PT). Ela ocupa cargos no Governo do Estado desde a época em que Camilo Santana (PT) era governador. Chegou a ser secretária-adjunta do Turismo.

Leia mais Futura secretária da Saúde de Fortaleza, Socorro Martins se desfilia do PSDB em Santa Quitéria