Prefeitura de Fortaleza: Ciro Câmara assumirá coordenação de imprensa de Evandro Leitão

Foi também coordenador de imprensa no segundo mandato de Camilo como governador do Ceará e da ex-governadora Izolda Cela (PSB). "Vou utilizar essa experiência para contribuir com a gestão em uma área tão estratégica quanto a comunicação", afirma o jornalista.

Ele acrescentou que um destaque do trabalho será "o foco nas redes sociais, que estreitam as relações com a população e dão um termômetro da avaliação da gestão".

Quem é Ciro Câmara?

Formado pela Universidade Federal do Ceará (UFC), Ciro é escritor e pesquisador. Ele tem uma página chamada Câmara de Histórias, onde aborda curiosidades do futebol. Além do Governo do Estado, o jornalista tem passagens pelo O POVO, onde atuou por 11 anos.

Especializado em Gestão Pública e Governança, ele também já trabalhou na Prefeitura de Fortaleza, durante a gestão de Luzianne Lins (PT). A época (2005 e 2008), era assessor da Fundação da Criança e da Família Cidadã (Funci).

No Governo do Ceará, está desde 2013, tendo atuado na Secretaria da Copa do Mundo, Cagece e Casa Civil — nesta Ciro atuou como coordenador de imprensa entre 2018 e 2022.