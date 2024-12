Gabriella Aguiar renuncia ao mandato de deputada estadual; prefeito eleito de Orós assume

A vice-prefeita eleita de Fortaleza, Gabriella Aguiar (PSD), renunciou ao mandato de deputada estadual na sexta-feira, 27. Ela cumpriu metade de seu primeiro mandato na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) e parte agora para o cargo no Executivo municipal.

"Nessa Casa Legislativa, a gente sempre procurou ter uma relação respeitosa, amigável, incentivadora de projetos diversos. Eu devo assumir que vou sair com o coração apertado, mas como diria Fausto Nilo, 'vamos viver as coisas novas, que também serão boas'. E eu tenho certeza que vocês já conhecem o trabalho do deputado Simão (Pedro), então eu fico também feliz, alegre e satisfeita sabendo que esse local vai ser ocupado pelo deputado Simão, que tem esse trabalho que é muito objetivo, muito claro, muito evidente e vai honrar essa Casa legislativa", disse Gabriella, em sua carta de renúncia.

A legislação não permite que uma pessoa exerça, simultaneamente, um cargo no Legislativo e outro no Executivo, assim Simão permanecerá na Assembleia, enquanto Tereza Cristina comandará a prefeitura de Orós.

Na sequência, Evandro enalteceu o trabalho de Gabriella na Casa, lembrando que ali também passaram o pai dela e a mãe, Domingos Filho e Patrícia Aguiar.

Missão muito maior

Já o agora deputado Simão Pedro, em suas redes sociais, postou um vídeo ao lado da família, logo após a sessão que o empossou como parlamentar. Ele disse que já aguardava, mas foi convocado na manhã de sexta-feira, 27, para ser tomar posse, já que a deputada Gabriella Aguiar havia renunciado.

"Já estou oficialmente como deputado estadual. Quero pedir, não só para minha família, mas para cada um de vocês, que me acompanham no dia-a-dia, que têm contribuído para que eu chegasse aqui, como deputado, em especial meu povo de Orós, que me elegeu mais uma vez como prefeito. Eu agradeço a cada um de vocês, mas nós temos uma missão agora muito maior, que é permanecer aqui como deputado", afirmou, dizendo que seguirá contribuindo com o município de Orós e agora com demais municípios da região.