Causa animal: busca por protagonismo gera disputa entre secretários de Evandro e Elmano

Apollo Vicz foi anunciado será o secretário da Proteção Animal de Fortaleza na gestão Evandro Leitão (PT); Já Erich Douglas, aliado do deputado federal Célio Studart, vai compor o secretariado do governador Elmano de Freitas

De um lado aparecem o deputado federal Célio Studart e o vereador eleito de Fortaleza Erich Douglas , ambos do PSD; do outro está o vereador eleito Apollo Vicz (PSD), que já foi próximo de Célio, mas rompeu.

A causa animal tornou-se motivo de disputas políticas entre atores que militam nesse segmento em Fortaleza e no Ceará. O PSD está no centro das polêmicas, com os principais envolvidos estando filiados à sigla.

Apollo e Erich disputaram votos em 2024, candidatando-se para o mesmo cargo, pelo mesmo partido e com a causa animal como principal plataforma . Houve discrepância nos valores repassados pelo PSD para as campanhas. Dados da Justiça Eleitoral indicam que Apollo recebeu apenas R$ 30 mil do Diretório Nacional da sigla, de um total de R$ 34 mil de recursos recebidos. Já Erich, aliado de Célio, recebeu ao todo R$ 712 mil, sendo R$ 630 mil provenientes de repasses do partido.