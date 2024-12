Evandro indica Márcio Oliveira, fundador do Raio, para Segurança de Fortaleza; saiba quem é

Coronel Márcio Oliveira , comandante-geral da Polícia Militar do Ceará / Crédito: Divulgação Polícia Militar

O prefeito eleito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), anunciou, nesta sexta-feira, 13, os sete primeiros secretários que irão compor a gestão municipal, a partir de janeiro de 2025. Na lista divulgada está o coronel da Polícia Militar Márcio Oliveira, que chefiará a Secretaria Municipal de Segurança Cidadã. Márcio Oliveira foi comandante-geral da Polícia Militar do Ceará (PMCE) entre os anos de 2020 e 2023 e é fundador do CPRaio, comando especializado de motopatrulhamento, e já atuou em unidades do Policiamento Ostensivo Geral (POG), como o 5º Batalhão, e no Comando de Policiamento de Choque (CPChoque). Ele está na PM desde 1992 e ascendeu ao posto de coronel em janeiro de 2018.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O próximo secretário tem especializações em Políticas Públicas e Perícia Criminal e é Bacharel em Direito pela Universidade Cruzeiro do Sul e em Segurança Pública pela Academia General Facó.

Eleições de 2024 O policial militar foi candidato a prefeito de Itapiúna em 2024, pelo partido Agir, mas foi derrotado. Ele ficou em último lugar, dentre três candidaturas, recebendo 308 votos no pleito, segundo dados disponíveis no portal da Justiça Eleitoral. O prefeito eleito em Itapiúna foi Júnior Lopes (PSB), que recebeu 7,2 mil votos. No segundo lugar ficou Arnaldo Araújo (Republicanos) com 6,4 mil votos. Segurança Pública A Segurança Pública foi um dos temas centrais da eleição municipal de 2024. Embora seja atribuição do Estado e não do município, o debate entrou na disputa eleitoral com candidatos prometendo medidas que amenizem os efeitos da violência urbana.