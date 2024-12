Evandro escolhe ex-secretário estadual Idilvan Alencar para a Educação

Idilvan Alencar está no segundo mandato como deputado federal. O prefeito eleito Evandro Leitão já havia anunciado outros sete nomes na última sexta-feira,

O nome definido já foi secretário executivo e adjunto da Secretaria da Educação do Ceará (Seduc) de 2007 a 2014, durante o governo de Cid Gomes (Pros), e titular de 2016 a 2018, na gestão de Camilo Santana (PT).

Idilvan é graduado em Engenharia Civil pela Unifor, mestre em Gestão e Avaliação da Educação Pública pela Federal de Juiz de Fora e doutorando em Educação em Ciências pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRS).

Foi também presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) entre 2015 e 2016 e está no segundo mandato como deputado federal.

Em postagem publicada nas redes sociais, Evandro afirma que o Idilvan "é um dos maiores conhecedores da área no país". "Tenho certeza de que Idilvan, junto com nossa valorosa equipe de profissionais da educação do município, fará um exitoso trabalho", acrescentou.