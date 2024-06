Elmano cobra "atitude política mais proativa" de secretários em reunião após trocas

O governador Elmano de Freitas (PT) promoveu a primeira reunião geral com secretários de Estado desde que anunciou mudanças no secretariado no fim de maio. No evento, ocorrido neste sábado, 8, na Residência Oficial do Governo, em Fortaleza, o petista afirmou durante coletiva que o encontro serviria como um balanço das ações já feitas e do que está por vir.

O chefe do Executivo frisou ainda que cobraria mais “atitude política” por parte dos líderes das respectivas pastas estaduais.



“A reunião de hoje tem, primeiro, um balanço do que fizemos até aqui (...) Eu pessoalmente tenho avaliação que, no nosso governo, o secretário tem que ter uma atitude política mais proativa. Atitude de demonstrar o que está sendo feito, de falar o que está sendo feito, de ter uma ocupação nos espaços", pontuou.