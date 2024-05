No governo desde o período Cid, Quintino deixa gestão no primeiro mandato de Elmano

A dança das cadeiras nas Secretarias do Governo do Ceará tirou da gestão o engenheiro Quintino Vieira, que atua na administração estadual desde o período do hoje senador Cid Gomes (2007-2014). Ele chefiava a Superintendência de Obras Públicas (SOP), agora sob responsabilidade de José Valdeci Rebouças.

No início de 2007, Quintino dirigiu o Departamento Estadual de Trânsito (Detran). No mesmo ano, em outubro, assumiu a superintendência do então Departamento de Edificações e Rodovias do Ceará (DER). Em seguida, tornou-se superintendente do Departamento de Arquitetura e Engenharia do Estado (DAE), atuando em obras como o Centro de Eventos, a Arena Castelão e o Hospital Geral de Fortaleza (HGF).

No governo de Camilo Santana (2015-2022), hoje ministro da Educação, Quintino foi nomeado secretário-adjunto de Cidades. No ano seguinte, assumiu mesma função na Casa Civil. Na SOP, autarquia resultado da fusão do Departamento Estadual de Rodovias e do Departamento de Arquitetura e Engenharia, ele chegou em junho de 2019.