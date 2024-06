Elmano reconhece "frase não muito feliz" sobre greve nas universidades

Governador falou novamente sobre a greve antes da reunião dos secretários de governo Crédito: FÁBIO LIMA

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), voltou a falar sobre a greve dos professores das universidades estaduais e classificou a fala na qual criticou o movimento grevista, no início da semana, de “não muito feliz”. Ele falou sobre o assunto na manhã deste sábado, 8, antes de reunião com seu secretariado. Na última terça-feira, 4, Elmano foi criticado após declarar achar injusto que um professor com salário de R$14 mil fizesse greve e não desse aula para alunos, em sua maioria, oriundos de famílias pobres. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine “Nessa semana dei uma entrevista com uma frase, digamos, não muito feliz. Mas eu falei de fato talvez porque não deu pra pensar uma frase. Mas realmente eu tenho essa opinião. Vocês sabem que eu sou advogado, vindo do meio popular, do povo mais pobre do Ceará, e eu efetivamente acho justo que os professores da universidade ganhe R$14 mil”, declarou.