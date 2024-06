Elmano diz que troca no secretariado foi discutida com amigos e teve "questões políticas"

"A discussão de secretariado você sempre faz com o grupo político e está discutindo com as pessoas, discutindo com os amigos do projeto político. E a gente sai sempre ouvindo as pessoas e avaliando. Nós fizemos avaliação no secretariado", disse Elmano

O governador Elmano de Freitas (PT) afirmou nesta terça-feira, 4, que a última r eforma feita em sua gestão, com a mudança de nove cargos , foi feita após discussões com amigos do seu projeto político e avaliações. Em entrevista coletiva durante lançamento do Programa Entrada Moradia, ele afirmou que a troca também envolveu questões políticas, com nomes se desincompatibilizando para serem candidatos ou atuarem em campanhas.

O governador disse que com o "conjunto de fatores" que motivaram as mexidas no secretariado, o importante é acelerar ainda mais as ações do Estado do Ceará. Elmano declarou que a população irá julgá-lo nas eleições em 2026.

"Já estamos com um ano e seis meses de governo e eu serei julgado em 2026 por aquilo que eu disse que iria fazer na campanha, aquilo com o que me comprometi e eu tenho que entregar tudo aquilo o que eu disse ao povo cearense que iria fazer", afirmou.