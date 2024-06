'Na nova fase, bandido será tratado como bandido', diz Elmano na posse de secretário de Segurança

Roberto Sá tomou posse no cargo e afirmou que atuará com "todo o rigor da lei" e disse que não haverá "esconderijo" para criminosos no Estado

"E dizer muito claro ao Estado do Ceará que, nessa nova fase, bandido no Ceará será tratado como bandido que aterroriza nosso povo", completou Elmano que foi aplaudido.

"Nós somos representantes desse povo que está com medo. E a nossa missão e o meu dever e a todos nós que aqui estamos é de dizer a esse povo que nós faremos tudo e seremos implacáveis contra o crime", afirmou no Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp).

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT) foi enfático ao discursar na posse de Roberto Sá como novo secretário de Segurança Pública do Estado nesta segunda-feira, 3. O gestor afirmou que se inicia uma nova fase em que a atuação será "implacável" contra o crime.

Elmano destacou que com a posse de Roberto Sá a frente da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS), o Ceará entra em uma "nova fase" e irá trabalhar 24 horas para enfrentar o crime e não dar um minuto de sossego a "bandidagem" no Estado.

"Aquele que pratica homicídio, nós temos que caçar e prender. Não pode ter homicida solto no Estado do Ceará. A segurança pública se transforma nesse momento ainda mais a prioridade política, orçamentária (...) Nós entramos em uma nova fase na segurança pública no Ceará e eu não descansarei enquanto eu não puder dormir em casa e dizer: “Estou dormindo tranquilo porque o povo cearense hoje tá dormindo tranquilo”. 24 horas para enfrentar o crime e não dar um minuto de sossego a bandidagem no Ceará", declarou de forma enfática".

Roberto Sá: "Criminosos do Ceará, nós não daremos trégua"

Roberto Sá, ao discursar na posse, agradeceu a receptividade dos integrantes da Polícia e disse ao governador Elmano: "Nós vamos pra cima". Ele também falou diretamente aos criminosos, afirmando que não dará trégua e atuará dentro da legalidade, mas com o extremo rigor da lei.

"Nós estaremos 24 horas incessantemente, implacavelmente atrás desses criminosos. Eu costumo dizer que ao criminoso, o extremo rigor da lei. Atuaremos dentro da legalidade. Criminosos do Ceará, nós não daremos trégua", declarou sob muitos aplausos.



Sá também comentou sobre a taxa de crescimento de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI) no Ceará, dizendo que irá "caçar" os criminosos. O novo secretário afirmou que os buscará "onde quer que estejam".

"Os criminosos violentos que estão contribuindo para esta taxa com tendência de crescimento de CVLI, nós os caçaremos dentro da legalidade, mas os caçaremos. No sentido de buscar onde quer que estejam. Dentro do território do Ceará, não haverá lugar para esconderijo. Nós iremos atrás com apoio de todas as forças", disse.