Elmano diz que segurança é 'desafio grande' e novo secretário trará nova estratégia

O governador também disse ver como "natural" as mudanças em outros setores da gestão

O governador Elmano de Freitas (PT) considerou como "natural" a minirreforma anunciada por ele na segunda-feira, 28. As mudanças, que mexeram em nove estruturas da gestão, entre pastas e órgãos, foram tomadas após avaliação do desempenho do secretariado e o entendimento que era preciso melhorar o desempenho. Na segurança, a conclusão era que o aumento nos índices de violência e a sensação de insegurança da população pressionaram o"desafio grande" que se tornou a área.

"Estavamos discutindo os resultados do último período. Nós entendemos que era importante ter uma mudança na secretaria para estabelecer novas estratégias e novas ações. A população nos apresentava, os dados nos apresentavam um crescimento nos índices de violência", comentou o governador, que foi a Brasília para acompanhar o anúncio dos resultados do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada.

Na visão do governador, a alteração do titular da segurança deve trazer uma nova estratégia. Ele fez elogios ao novo secretário, Roberto Sá, citado como tendo um "perfil pros desafios que o Ceará tem". "Temos um desafio grande, há uma sensação de insegurança na nossa população, há indices de violência que são graves e precisamos ter atitude, reagir e assumir novas estratégias para enfrentar o crime organizado no Ceará", disse.