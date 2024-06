Elmano anuncia Comitê Estratégico de Segurança integrada e afirma priorizar segurança pública

Governador Elmano de Freitas empossa novo titular da SSPDS, Roberto Sá Crédito: FÁBIO LIMA

Durante a posse de Roberto Sá, secretário que assumiu a pasta de Segurança Pública do Ceará, nesta segunda-feira, 3, em seu discurso, o governador Elmano de Freitas declarou a intenção de implantar um Comitê Estratégico de Segurança Integrada. O Comitê consiste em reuniões de forma periódica com o Tribunal de Justiça, Ministério Público, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal para discutir operações, ações e inteligência. LEIA: Secretário da Segurança avalia criação de metas para redução de homicídios

Elmano de Freitas revelou que será anunciado um conjunto de medidas para melhorar a Segurança Pública do Ceará, que faz parte do Comitê Estratégico de Segurança Integrada: chamadas de aprovados para o cargo de policial militar, outro concurso para a Polícia Militar, certame para o Corpo de Bombeiros e investimento de inteligência para fortalecer as instituições.