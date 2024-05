3 novos secretários do governo Elmano são nomeados

Roberto Sá, Alexandre Cialdini e Hélio Leitão foram oficialmente nomeados como novos secretários do Governo do Ceará. Eles assumem, respectivamente, a Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o Planejamento e Gestão (Seplag) e a Infraestrutura (Seinfra). As trocas no comando das pastas constam na edição da última quarta-feira, 29, do Diário Oficial do Estado (DOE).

Sá, que assume a SSPDS, terá cerimônia de posse com a presença do governador Elmano de Freitas (PT). Conforme noticiado pelo colunista Carlos Mazza, do O POVO, a solenidade está marcada para a próxima segunda-feira, 3, às 10 horas, no Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp).