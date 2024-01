Retrospectiva: os 10 principais fatos políticos no Ceará em 2023

CID GOMES e aliados já tinham se reunido para realinhar a estratégia e agora devem chegar no PSB Crédito: AURÉLIO ALVES

O cenário político cearense passou por diversos reviravoltas e disputas em 2023. Muitas delas convergiam para um tema em ascensão para o ano que começa em breve: as eleições municipais de 2024. As pautas discutidas resultaram em alianças partidárias, confusões familiares e articulação política visando o próximo pleito municipal. Com base nisso, o O POVO selecionou os principais fatos políticos no Ceará em 2023, confira: Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Racha no PDT Foto: Isabelle Maciel Senador Cid Gomes

Para os membros do diretório do PDT no Ceará, o ano de 2023 trouxe consigo uma série de mudanças internas, a exemplo da iminente migração partidária do senador Cid Gomes para o PSB, partido liderado por Eudoro Santana, pai do ministro Camilo Santana.

A dissidência resultou, não só no processo de saída de Cid, mas também na desfiliação de mais 43 prefeitos do PDT para outras legendas. Os irmãos de Cid, Ivo e Lia também optaram por deixar o partido. A previsão é que Cid e outros 14 prefeitos se filiem ao PSB em janeiro de 2024. O racha no PDT teve início ainda em 2022, durante o processo de escolha da candidatura do partido para o Governo do Estado. Mas se intensificou mesmo em 2023. No dia 2 de outubro deste ano, o deputado federal, André Figueiredo (PDT) retomou o comando do diretório estadual após série de disputas e desentendimentos com Cid. André havia se licenciado da função após acordo costurado com o senador, em julho, na tentativa de pacificar o partido. Em seguida, a legenda foi dividida em duas alas: uma a favor de Cid seguir à frente do diretório estadual e do partido estar na base do governo Elmano de Freitas (PT); e outra que defendia André no posto e a legenda como oposição.

Play

Filiação de Evandro no PT Foto: AURÉLIO ALVES FORTALEZA-CE, BRASIL, 17-12-2023: Evandro Leitão se filia ao PT, em evento com presença de Camilo Santana / Elmano de Freitas / Jose Guimarães / Augusta Brito e aliados de varios partidos. (Foto: Aurelio Alves/O Povo) Em paralelo ao racha no PDT, a filiação do presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), Evandro Leitão, ao PT também se configura como fato político marcante em 2023. O processo de saída de Evandro do PDT teve início em agosto, quando o deputado anunciou, em suas redes sociais, que estaria deixando o PDT.