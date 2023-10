Prefeito 'sumido' de Limoeiro afastado diz que não medirá esforços para voltar

Prefeito licenciado de Limoeiro do Norte, José Maria Lucena (no centro da foto). Crédito: Reprodução / Instagram / José Maria Lucena

O prefeito afastado de Limoeiro do Norte, José Maria Lucena (PSB), anunciou por meio de comunicado oficial o desejo de voltar ao cargo. Ele se licenciou para poder tratar de saúde e já estava ausente no município desde o início do ano. "Caros irmãos de Limoeiro do Norte, informo que estou licenciado do cargo de prefeito. Agradeço imensamente pelo apoio contínuo e asseguro que não medirei esforços para retornar com ainda mais dedicação à nossa querida cidade. Que Deus os abençoe", diz a nota. A vice-prefeita da cidade, Dilmara Amaral (PDT), tomou posse na quinta-feira, 12, como gestora de Limoeiro do Norte. Ela e o prefeito romperam e até então não foi feita a transmissão do cargo, mas após José Lucena pedir licença por 120 dias ela assumiu.