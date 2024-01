O POVO News: Milei anuncia que Argentina desistiu de entrar no Brics

Seguindo a mesma linha, o episódio recebe o economista Lucas Borges , que comentará sobre a decisão de Milei e a perspectiva sobre o Mercado Comum do Sul (Mercosul).

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta sexta-feira, 29. Com apresentação dos jornalistas Ítalo Coriolano e Rachel Gomes , a edição traz as últimas informações sobre o anúncio do presidente da Argentina, Javier Milei , de que o país não fará parte do Brics , bloco econômico de países emergentes .

A edição traz atualizações acerca da disputa territorial entre a Venezuela e Guiana pelo território de Essequibo. Nesta quinta-feira, 28, o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, anunciou que enviará tropas militares para a fronteira com a Guiana.

Neste mesmo viés, o Palácio do Itamaraty informou que o apoio militar à Venezuela ou Guiana deve ser evitado. O Ministério das Relações Exteriores também defendeu que as conversas sobre a disputa entre os países se concentrem em instituições regionais como a Celac e a Caricom.



No que diz respeito às próximas ações do governo Lula, o programa discute a regulamentação da reforma tributária e as prioridades dos parlamentares em 2024.

Além disso, a edição faz um apanhado dos principais fatos políticos realizados no primeiro ano da gestão de Lula. Para comentar sobre o assunto, o O POVO News recebe o cientista político, Rodrigo Prando.

O episódio contará com análises de jornalistas da casa e especialistas para discutir os assuntos da política brasileira. Participam o correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage, e o jornalista de política e colunista do O POVO, Carlos Mazza.

Serviço

Programa: O POVO News

Quando: Segunda a sexta, às 18h

Onde: Youtube, Linkedin, Facebook e TikTok do O POVO