Ponte dos Ingleses: Governo diz que Prefeitura não cumpriu acordo e que obra pode desabar

O Governo do Estado do Ceará rebateu o prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), em relação à reforma da Ponte dos Ingleses, assumida pela gestão municipal para que a obra "não vire um Acquário". Em nota, a Superintendência de Obras Públicas (SOP) explica que a administração municipal “não cumpriu o acordo” para a reconstrução da Ponte dos Ingleses, localizada na Praia de Iracema, com risco até de "desabamento" da estrutura.

“Pelo acordo, a PMF faria toda a reparação estrutural da Ponte dos Ingleses, incluindo o projeto de estruturação do piso”. Segundo a SOP, o Governo do Estado, na sequência, faria a urbanização do equipamento. "Um estudo de viabilidade foi realizado por engenheiros da SOP e do Corpo de Bombeiros no equipamento após a conclusão da parte realizada pelo município, pois essa não incluiu uma série de intervenções acordadas anteriormente e previstas em projeto”, consta no documento publicado na tarde desta quarta-feira.

Leia Mais Acquario Ceará pode ser um aquário digital

Élcio cobra Governo do Ceará por obras no Acquario, Ponte dos Ingleses e edifício São Pedro

Questão do Acquario será resolvida por meio de PPP, reitera Elmano

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"O relatório atestou riscos para o equipamento, inclusive de desabamento, caso houvesse o andamento da obra de urbanização, já estava devidamente licitada pelo Estado", acrescenta o órgão.

O anúncio se contrapõe às declarações proferidas mais cedo pelo prefeito da cidade, José Sarto, durante visita às obras da Praia de Iracema. Na ocasião, Sarto afirmou que assumiria a requalificação do espaço e teceu críticas indiretas a Cid Gomes, declarando que a Ponte dos Ingleses não poderia virar “mais um Acquário”, obra iniciada em 2012 e paralisada há mais de oito anos.

“Não posso deixar que o ícone, uma memória, uma história da cidade de Fortaleza, que é a Ponte dos Ingleses, fique dentro do contexto de uma nova Praia de Iracema completamente esquecida. Sendo assim, resolvi que vamos assumir a requalificação, que vai se harmonizar com toda a nova Praia de Iracema e a Beira-Mar de Todos. Não posso deixar que a Ponte dos Ingleses vire mais um Acquario”, disse o prefeito.

O gestor relatou ainda que foi comunicado “que o Estado não iria fazer a obra”, nesta terça-feira, 25. No entendimento dele, a Prefeitura tem insumos para realizar a reforma.