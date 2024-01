Elmano empurra para fevereiro discussão sobre reajuste salarial de servidores

"A data base dos servidores é em janeiro. A Assembleia volta em fevereiro. Nós temos que votar uma lei na Assembleia. Então, muito provavelmente, a depender da negociação, nós conseguimos em fevereiro enviar o projeto de lei", explicou o governador após assinatura de protocolos de intenções para destinação da estrutura do Acquario Ceará às futuras instalações do Campus Iracema, da Universidade Federal do Ceará (UFC).

Para ser efetivado, um projeto de lei precisa ser enviado à Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) para que os deputados aprovem a matéria. Com o recesso parlamentar, no entanto, a pauta será encaminhada à Casa e debatida apenas no segundo mês de 2024.

A discussão sobre o reajuste salarial dos servidores públicos do Estado do Ceará deve ocorrer apenas no próximo fevereiro. A previsão do governador Elmano de Freitas (PT) foi dada nesta sexta-feira, 28, durante coletiva de imprensa.

Elmano garante diálogo com a categoria, mas informou que o Estado se encontra em um "limite de alerta na despesa com pessoal". O objetivo do gestor do Executivo cearense é "analisar as contas" e a "supervisão de receita". "Evidentemente que eu tenho o maior interesse de recomposição da inflação e, se for possível ter algum ganho real, fazê-lo, mas eu tenho que fazer isso garantindo o equilíbrio fiscal das contas do Estado do Ceará", acrescentou.

Siga o canal de Política do O POVO no WhatsApp

Apesar da previsão, o governador reforçou que a situação dependerá da negociação "porque isso implica chamar pessoas de concurso e reajuste salarial". "O recurso que me permite chamar mais policiais militares, chamar pessoas para Perícia Forense, para Polícia Civil, é o mesmo recurso que eu preciso utilizar parte dele para o reajuste dos servidores. Portanto, é essa a negociação, de maneira transparente, como sempre foi no Estado do Ceará nos últimos anos. Nós termos transparência, diálogo em busca de encontrar uma solução consensual".

Discussão na Alece

No início de deste mês de dezembro, a Alece realizou audiência pública na Comissão do Trabalho, Administração e Serviço Público para discutir sobre a campanha salarial para 2024 dos servidores públicos cearenses, e reivindicações da categoria.

Ravena Guimarães, coordenadora geral do Fórum Unificado das Associações e Sindicatos dos Servidores Públicos do Ceará (Fuaspec), disse na ocasião que tem um debate aberto com o governo, mas a demanda, por muitas vezes, não são encaminhadas.