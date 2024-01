Campus Iracema terá exposição virtual e museu submerso no mar; diz reitor

Acquario Ceará será a nova sede do Labomar-UFC, Centro Tecnológico de Ciências Naturais (CTCN) e Instituto de Cultura e Arte (ICA) Crédito: FCO FONTENELE

O antigo Acquario Ceará vai virar Instituto de Ciências do Mar (Labomar) e Centro Tecnológico com experiência virtual e imersiva e um museu submerso no mar para aproveitar o lado da orla, conforme divulgou nesta sexta-feira, 29, a Universidade Federal do Ceará (UFC). Veja vídeo no fim da matéria. Haverá também experiências com ambientes gamificados, fotorrealista, inteligência artificial, realidade virtual e aumentada. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Conforme adiantado pelo O POVO, o espaço vai virar sede do Campus Iracema da UFC, juntamente ao terreno dos Correios, abrigando Labomar, Centro Tecnológico de Ciências Naturais (CTCN) e Instituto de Cultura e Arte (ICA).

Assim, o CTCN terá novo departamento que será de pesquisa e também aberto ao público para exposições. De acordo com o reitor da UFC, professor Custódio Almeida, o "turismo científico, cultural e tecnológico" será o foco do espaço que será construído. Já o Instituto de Cultura e Arte deve ir para a área dos Correios, enquanto o Labomar e o novo departamento deve ficar no local do Acquario. Por isso, o presidente dos Correios vem ao Palácio no dia 2 de fevereiro para assinar um protocolo de intenções e doar o terreno deles para a UFC. Já o ministro da Educação, Camilo Santana, ressaltou que, enquanto foi governador do Estado, decidiu que não gastaria mais dinheiro do Tesouro Estadual no projeto do Acquario, que consumiu pelo menos R$ 130 milhões dos cofres públicos. "Sabemos o quanto a obra do Acquario foi polêmica no Ceará e em Fortaleza. E agora firmo o compromisso, como Ministro da Educação, de que buscaremos os recursos necessários para finalizar a obra."

Segundo o reitor da UFC já havia anunciado, o dinheiro para a construção virá do Governo Federal por meio do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Saiba o que terá no Campus Iracema, antigo Acquario Ceará No projeto, há uma mudança de sair de um aquário molhado para um centro tecnológico. "Sou ambientalista. Sou contra peixe preso em aquário, no máximo para pesquisa que é o objetivo do Labomar, mas não para entretenimento", defendeu o reitor da UFC. Além disso, Custódio Almeida explicou que está sendo estudada a possibilidade de fazer transmissões ao vivo diretamente do fundo do mar para telas. O objetivo é utilizar tudo o que for possível de energias renováveis.

Também serão apresentadas visualizações de ecossistemas marinhos atuais, simulações de ecossistemas extintos (Cretáceo da Chapada do Araripe), exposições de fósseis do acervo da UFC, descobertas arqueológicas e apresentação sobre astronomia. Outra novidade é uma sala de cinema, com capacidade para 100 lugares. Ela será equipada com projetos de estereoscópio/3D e com Dolby. Fora o espaço com Anfiteatro, que terá 300 lugares para formação de discentes, docentes, técnico-administrativos e comunidade do entorno do Campus Iracema-UFC.