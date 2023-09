Passe Livre Estudantil: entenda projeto que garante gratuidade em ônibus de Fortaleza

De acordo com o projeto enviado pelo prefeito Sarto, do ponto de vista operacional, a proposição não acarreta em investimentos adicionais. As viagens dos estudantes já são identificadas por meio dos bilhetes únicos, permitindo o controle dos usuários.



Os investimentos para o Passe Livre Estudantil serão por meio de recursos da Prefeitura de Fortaleza, podendo contar com a colaboração de empresas de transporte público, com incentivos.

A gratuidade das passagens será concedida durante os dias letivos, segundo o calendário das instituições de ensino, e dada diariamente por meio das duas primeiras viagens em cada dia letivo, sem prejuízo à integração temporal.

Em caso de aprovação do Passe Livre Estudantil, as tarifas metropolitanas e outros benefícios, como a meia passagem, não serão revogadas e continuam em vigência. As viagens realizadas pelos estudantes que ultrapassarem as duas gratuidades do benefício, ainda valerão com meia-estudantil.