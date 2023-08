Evandro Leitão anuncia desfiliação do PDT e analisa novo partido

Presidente da Assembleia disse se sentir perseguido e desrespeitado no PDT

"Nos próximos dias, nós estaremos tomando as nossas providências para que a gente possa continuar o trabalho, não mais no PDT", disse em discurso na tribuna.

O presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, deputado estadual Evandro Leitão , anunciou nesta terça-feira, 29, a desfiliação do PDT. "Chegou a hora de dizer que eu estou saindo do PDT", confirmou.

Novo partido

Evandro agradeceu aos partidos que fizeram convite para ele se filiar. "Nós estamos aguardando os acontecimentos", afirmou. "Iremos continuar o processo de transformação, de mudança no Estado do Ceará, seja onde for".

Eleições 2024

O presidente da Assembleia falou sobre a perspectiva de candidatura em 2024. "Se for para sermos protagonistas no próximo ano, nós estaremos juntos. Se não for para ser protagonista, nós também estaremos juntos".

O deputado reclamou de perseguição e desrespeito. "Eu não faço política apenas para dizer que quero ser candidato a isso ou aquilo. Eu quero estar sendo respeitado, sendo ouvido".

Ele agradeceu ao partido nos nomes do deputado federal André Figueiredo, afastado da direção estadual e hoje presidente nacional, e do senador Cid Gomes, atualmente presidente estadual. Figueiredo foi quem convidou Evandro a se filiar. Com o grupo liderado por Figueiredo têm havido os conflitos a que Evandro agora faz menção.

Perseguição

Ao falar sobre o que considera perseguição, elencou os passos desde o ano passado. Ele afirmou ter estado entre os atores que trabalharam na tentativa de evitar que o partido rachasse nas eleições de 2022. "Uma dessas pessoas, eu digo com muita humildade, fui eu". Ele enfatizou: "Tentei. Fiz de tudo, fiz de tudo". Ele falou sobre a tentativa de sensibilizar para a importância do projeto iniciado com Cid Gomes em 2007. "Infelizmente, não consegui".

Ele ressaltou o fato de, ao longo da campanha, não ter recebido "um único centavo" do partido, apesar de ser presidente da Assembleia e com boas chances de reeleição — foi o segundo mais votado no Ceará.