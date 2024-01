Lula sanciona regras para proteção de mulheres em bares em procolo similar ao espanhol

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sancionou a lei que cria o protocolo "Não é Não", mecanismo de combate ao constrangimento e à violência praticada contra mulheres em ambientes como casas noturnas, boates, bares, restaurantes, espetáculos musicais e demais locais fechados ou shows onde haja venda de bebidas alcoólicas. O protocolo foi publicado nesta sexta-feira, 29, no Diário Oficial da União(DOU) e já está em vigor.

A lei 14.786, no entanto, não se aplica a cultos nem a outros eventos realizados em locais de natureza religiosa. O texto teve como relatora em plenário do Senado, a senadora Augusta Brito (PT). A nova legislação detalha alguns dos direitos das mulheres nesses ambientes, e deveres do estabelecimento.



Entre eles está o de as mulheres serem imediatamente afastadas e protegidas do agressor, e de serem acompanhadas por pessoa de sua escolha tanto enquanto estiver no estabelecimento como para se dirigirem até seu transporte, caso queiram deixar o local.