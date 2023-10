Recém-empossada, prefeita de Limoeiro do Norte exonera todos os secretários

Dilmara Amaral (PDT), empossada como prefeita de Limoeiro do Norte na última quinta-feira, 12, declarou situação de emergência administrativa e financeira no âmbito da administração pública do município e exonerou todos os secretários da antiga gestão.

O prefeito José Maria Lucena (PSB) foi afastado do cargo após ser acusado de se ausentar das funções do mandato. Ele alegava passar por problemas de saúde, mas não transmitia o cargo para Dilmara, então vice, pois ambos são rompidos politicamente.

As exonerações e nomeações para os novos titulares para as pastas foram publicadas no Diário Oficial do Município de Limoeiro do Norte nesta terça-feira, 17.