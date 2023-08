MP notifica prefeito de Limoeiro para audiência e pede extratos de pagamentos da gestão

O Ministério Público do Ceará (MPCE) informou nesta sexta-feira, 4, que o prefeito José Maria Lucena (PT) foi notificado sobre a audiência convocada pela 1ª Promotoria de Justiça de Limoeiro do Norte na terça-feira, 8. Como mostrou O POVO, há pelo menos uma semana técnicos do órgão têm comparecido à sede da gestão, em dois horários distintos, à procura do prefeito, mas não o encontram. Há registro que a procura também foi feita nesta sexta, uma semana após o início das "visitas".

Por meio de seus advogados, o prefeito disse “se dar por intimado” para a audiência, ainda no dia 28 de julho. A audiência do gestor com a promotoria será para “prestar esclarecimentos” em apuração de suposta ausência e/ou falta de condições físicas do prefeito para exercer suas atribuições.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O MP acrescentou que solicitou à Secretaria Municipal de Finanças, Orçamentos e Planejamento os extratos de todos os pagamentos de subsídios feitos ao gestor entre os meses de janeiro e julho deste ano.

O primeiro registro de tentativa de encontrar o prefeito é datado da última sexta-feira, 25, conforme documentos registrados pelo MP. “Naquela ocasião perguntei a mesma se o prefeito estava, tendo ela dito que ele não estava, momento este em que a senhora que trabalha no gabinete da Prefeitura chega e pergunta: o que foi? E passei a perguntá-la: o prefeito está?, e ela respondeu: no momento não, em seguida, sai daquele local”, escreve declaração da técnica ministerial.

Essa será a segunda audiência em que o gestor é intimado pelo órgão. Na primeira, ele participou de forma virtual. O prefeito é alvo de uma investigado do Ministério Público em um procedimento investigatório criminal para apuração de crime de usurpação de função pública na prefeitura. O caso é um desdobramento da denúncia que apurava ausências do prefeito por tempo maior que o permitido.



O membro do Ministério Público apontou que a possível ausência do gestor por mais de 15 dias das funções deve ser investigada pela Câmara Municipal por se tratar de hipótese de infração político-administrativa, jurisdição do legislativo municipal. Na casa legislativa, o requerimento que pedia a apuração não foi aceito.