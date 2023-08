"Sumiço": prefeito de Limoeiro do Norte falta audiência e apresenta atestado médico

Por meio dos advogados, o prefeito de Limoeiro do Norte, José Maria Lucena (PT), pediu mudança na data em que deve ser ouvido pelo Ministério Público (MPCE) sobre sua ausência à frente da gestão. Ele deveria prestar esclarecimentos nesta terça-feira, 8, mas, na data, foi apresentado atestado médico para que o momento fosse feito em uma segunda-feira futura. Ele não compareceu por, segundo os documentos apresentados, está realizando hemodiálise.

O gestor realiza o procedimento de saúde regularmente às terças, quintas e sábados, sem a perspectiva de alta da necessidade da hemodiálise. Conforme a manifestação apresentada pela defesa, a audiência ocorreria em um dos dias da semana em que o prefeito iria realizar a intervenção e, por isso, não teria como comparecer. É pedido, então, que a audiência seja feita em uma segunda.

Por meio da 1ª Promotoria de Justiça de Limoeiro do Norte, o órgão ministerial confirmou que o prefeito do município não compareceu à sede da Promotoria. ”Tendo enviado atestado médico informando que realiza hemodiálise todas às terças, quintas e sábados”, escreve o MPCE em nota.

Esta seria a segunda audiência em que o gestor prestaria esclarecimentos pelo órgão. Na primeira, ele participou de forma virtual. O prefeito é alvo de uma investigado do Ministério Público em um procedimento investigatório criminal para apuração de crime de usurpação de função pública na prefeitura. O caso é um desdobramento da denúncia que apurava ausências do prefeito por tempo maior que o permitido.

O membro do Ministério Público apontou que a possível ausência do gestor por mais de 15 dias das funções deve ser investigada pela Câmara Municipal por se tratar de hipótese de infração político-administrativa, jurisdição do legislativo municipal. Na casa legislativa, o requerimento que pedia a apuração não foi aceito.

No entanto, após os depoimentos colhidos em audiências e outras provas obtidas, o promotor viu elementos "mínimos, aptos e idôneos" para a deflagração de investigação criminal para apurar a ocorrência de crime de usurpação de função pública. A prática se configura quando alguém exerce ou pratica ato de uma função que não lhe é devida.