Dilmara Amaral assume Prefeitura de Limoeiro do Norte após prefeito tirar licença

No início da semana, MPCE entrou com ação contra o prefeito em que pedia o afastamento dele e pagamento de multa por ausência na gestão

A vice-prefeita de Limoeiro do Norte, Dilmara Amaral (PDT), tomou posse nesta quinta-feira, 12, como titular do município. A transmissão do cargo foi feita na Câmara Municipal, após o prefeito José Maria Lucena (PSB) pedir licença por 120 dias .

O gestor protocolou o pedido na Câmara de vereadores ainda na quarta-feira, 11, solicitando afastamento do cargo. "Excelentíssimo presidente da Câmara de Limoeiro, eu, José Maria Lucena, prefeito de Limoeiro do Norte eleito para o período de 2021 a 2024, venho perante vossa excelência e seus pares requerer que concedam minha licença do cargo de prefeito pelo prazo de 120 dias", diz o documento encaminhado ao Poder Legislativo.

Investigação

A movimentação acontece em meio a pressões do Ministério Público que, no início da semana, entrou com ação contra o prefeito por ausência das funções no município, fruto de uma investigação conduzida na 1ª Procuradoria de Limoeiro do Norte. Foi solicitado ao Poder Judiciário tanto o afastamento de Lucena por 120 dias como sanção para que o gestor pague uma multa e faça a devolução de recursos. A soma dos valores fica na casa dos R$ 333 mil.

O POVO testemunhou a situação em Limoeiro do Norte. Leia aqui: Sussurros, desconforto e salas vazias: um dia na cidade em que ninguém vê o prefeito.

Prefeito sumido

Desde o início do ano, é apontada a ausência do gestor do cotidiano da administração, sem que o cargo tenha sido transferido à vice-prefeita, Dilmara Amaral (PDT). Ela e o prefeito romperam politicamente.

Após denúncia, o MPCE abriu investigação sobre a ausência. As informações, que constam nos autos do processo e que circulam na cidade, apontam que o gestor está doente e tem se ausentado para tratamento renal, realizando hemodiálise em Fortaleza.

Vereadores de Limoeiro do Norte arquivaram há duas semanas denúncia contra o prefeito por acusação de ausência do município por período superior a 15 dias. Foram 9 contra, 4 a favor e 1 abstenção. É a segunda vez que o pedido de investigação é rejeitado na Câmara. Lucena não faz aparições públicas há oito meses. A última, conforme a oposição, foi em 12 de janeiro.