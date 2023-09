Limoeiro do Norte: prefeito apontado como 'sumido' falta a 2ª audiência e apresenta atestado

Médico aponta que não seria seguro deslocamento do prefeito José Maria Lucena

O prefeito de Limoeiro do Norte, José Maria Lucena (PSB), não compareceu à audiência pública marcada pelo Ministério Público, nesta segunda-feira, 4. O prefeito apresentou atestado médico que aponta impossibilidade de deslocamento ao município, distante 202 quilômetros de Fortaleza.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Tendo em vista as circunstâncias clínicas apresentadas, não considero seguro o deslocamento do paciente neste momento", diz o médico. O atestado aponta que, na última semana, Lucena apresentou alteração clínica com suspeita de infecção, possivelmente urinária. Há necessidade de tratamento antimicrobiano.